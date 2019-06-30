По итогам "Армии-2019" МО РФ подписало контракты на 1 трлн рублей

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

За шесть дней Международный военно-технический форум посетило более одного миллиона человек.

Среди госконтрактов, которые Минобороны РФ подписало с 27 предприятиями в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", есть те, которые касаются поставок истребителей Су-57, новейших вертолётов Ми-28НМ, подлодок проекта 677 "Лада" и атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М".

В рамках форума Министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 триллиона рублей, — сообщили в ведомстве.

За шесть дней Международный военно-технический форум "Армия-2019" посетило более одного миллиона человек в 35 городах России. А в Подмосковье побывали делегаты из 120 государств.

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