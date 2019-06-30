Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником — видео

Уборщица зоопарка отбилась от белого медведя веником и совком. Судя по появившемуся в Сети видео с камеры наблюдения, инцидент произошёл утром 28 июня.
На кадрах видно, как сотрудницы зоопарка проводили уборку вольера. Когда одна из них скрылась из объектива камеры, к другой внезапно подбежал белый медведь. Женщина не растерялась: выставила перед собой веник и совок, не давая животному приблизиться вплотную.
В результате ей удалось подойти к двери, у которой её ждала коллега, и покинуть вольер.
Предположительно, инцидент произошёл в Московском зоопарке, однако там информацию никак не комментируют.
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