США отказались от полной амнистии Huawei

Решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с китайской компании Huawei не является безоговорочной амнистией. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоренс Кадлоу.

Кадлоу отметил, что Минторг США выдаст лицензию на поставку товаров общего значения — продукцию, которая без ограничений доступна в других странах.

Напомним, США считают, что Huawei угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому сама компания и её подразделения попали в чёрный список американского Министерства торговли.

В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.

При этом на днях лидер КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые отношения между двумя странами. Американский президент назвал по-настоящему хорошими шансы на заключение новой торговой сделки.