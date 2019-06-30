На дне алтайского озера нашли тело седьмого туриста, погибшего в мае под лавиной

На Алтае у подножия горы Металлург на дне озера нашли тело последнего из семи туристов, погибших 6 мая под лавиной на Южно-Чуйском хребте. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС РФ.

— Из-за неблагоприятных метеоусловий для полётов вертолёт Ми-8 Красноярского авиационного спасательного центра находится в режиме ожидания в селе Усть-Кокса для доставки личного состава спасателей в пункты постоянной дислокации и тела туриста в морг города Горно-Алтайска, — сказано в сообщении ведомства.

Накануне, 29 июня, было найдено тело его спутницы. Его также обнаружили на дне озера.

Напомним, тургруппа попала под лавину в Республике Алтай 6 мая. Спустя два дня двум выжившим женщинам удалось добраться до села Кош-Агач и сообщить о случившемся. Остальные туристы погибли. Тела трёх человек были найдены 8 мая. 11 мая из-за опасности схода ещё одной лавины поиски тел погибших были приостановлены на полтора месяца.