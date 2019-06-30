Путин встретился с российскими участниками Европейских игр

Президент России Владимир Путин в Деревне спортсменов Вторых Европейских игр в Минске встретился с участниками соревнований — членами сборной РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства кратко пообщался с российскими атлетами и их тренерами.

— Очень здорово, красиво и впечатляюще, — прокомментировал президент результаты выступления спортсменов из России на соревнованиях.

Путин выразил уверенность в том, что в будущем спортсмены из РФ добьются ещё больших побед, и сравнил соревнования в Белоруссии с трамплином на пути к новым достижениям.

Российский лидер также посетил дворец спорта "Минск-арена", где встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Кроме того, Владимир Путин провёл неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ней поучаствовал и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как ранее писал Лайф, на соревнованиях в Минске наша страна досрочно выиграла медальный зачёт.