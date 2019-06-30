Эстонские депутаты хотят покинуть Совет Европы после возвращения РФ

Парламентарии считают неприемлемым участие страны в работе организации, отказавшейся от принципов правового государства.

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал вынести на голосование в Рийгикогу (парламент страны. — Прим. Лайфа) вопрос о дальнейшем участии государства в работе Совета Европы. Причиной для такого призыва стало возвращение России в ПАСЕ, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

— Право голоса России в Совете Европы было восстановлено под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то что Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы, — сказано в пресс-релизе Совета уполномоченных EKRE.

Парламентарии подчеркнули, что считают неприемлемым участие Эстонии в работе организации, отказавшейся от принципов правового государства.

— Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет, — отметили в совете.

Также руководство партии подчеркнуло, что решение о продолжении или приостановке работы эстонской делегации в Совете Европы должны принимать не только члены правительства страны, но и депутаты парламента.

Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.