Умер первый президент Черногории

На 63-м году жизни скончался первый президент Черногории (занимал пост в 1990–1998 годах) Момир Булатович. Об этом сообщает сербская газета Kurir. Причина смерти при этом не уточняется.

Булатович родился в Белграде в семье офицера Югославской народной армии, политикой начал заниматься со студенческих времён.

Он был первым президентом Черногории в 1990–1998 годах, когда Черногория была частью Союзной Республики Югославия, также с 1998 по 2000 год занимал пост премьер-министра Югославии. В 2009 году ушёл из политики и занялся научной деятельностью.