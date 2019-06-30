В Одессу прибыли военные самолёты стран НАТО

В Одессу к началу учений Sea Breeze — 2019 прибывают военно-транспортные самолёты стран — участниц Североатлантического альянса, сообщает Министерство обороны Украины.
Как уточняется, они доставляют личный состав, технику и необходимое для проведения учений оборудование.
— Американский самолёт C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, учения Sea Breeze — 2019 стартуют 1 июля. В них примут участие американский ракетный эсминец Carney и быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США.
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