Лукашенко подарил Путину фигурку двух дзюдоистов

62

Фото © БелТа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину фигурку, изображающую борющихся дзюдоистов. Подарок был преподнесён в ходе неформальной встречи лидеров в Минске.

Как уточняет БелТа, Лукашенко также подарил российскому лидеру сувениры II Европейских игр: панно из морёного дуба с медальонами, символизирующими 15 видов спорта, набор шоколада и талисман игр.

Напомним, встреча глав государств прошла в резиденции белорусского лидера. К переговорам позднее подключился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Также в Минске Владимир Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×