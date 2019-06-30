Лукашенко подарил Путину фигурку двух дзюдоистов

Неформальная встреча Лукашенко с Путиным прошла в государственной резиденции "Заславль"https://t.co/kMIGuf7Bnv pic.twitter.com/jf21okjdbU— BELTA.BY (@beltanews) June 30, 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину фигурку, изображающую борющихся дзюдоистов. Подарок был преподнесён в ходе неформальной встречи лидеров в Минске.
Как уточняет БелТа, Лукашенко также подарил российскому лидеру сувениры II Европейских игр: панно из морёного дуба с медальонами, символизирующими 15 видов спорта, набор шоколада и талисман игр.
Напомним, встреча глав государств прошла в резиденции белорусского лидера. К переговорам позднее подключился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Также в Минске Владимир Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр.
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