В Шереметьево объяснили новые проблемы с багажом

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Фото © VK / Типичные Химки

Ранее СМИ сообщили, что около девяти тысяч единиц багажа не отправили по назначению.

В Шереметьево объяснили, что новые проблемы с багажом связаны с опозданиями рейсов из-за плохой погоды. Таким образом, запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись и в аэропорту скопилось около полутора тысяч единиц багажа.

Данная ситуация привела к скоплению порядка полутора тысяч единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы аэропорта.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-34882023_764809?z=photo-34882023_456346400%2Fwall-34882023_764809" target="_blank">Типичные Химки</a></p>

При этом он отметил, что багажная лента в терминале D не работала в течение почти получаса.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня около девяти тысяч единиц багажа не отправили по назначению. Однако пресс-служба аэропорта не подтвердила информацию по этому количеству багажа.

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