В Шереметьево объяснили новые проблемы с багажом

Ранее СМИ сообщили, что около девяти тысяч единиц багажа не отправили по назначению.

В Шереметьево объяснили, что новые проблемы с багажом связаны с опозданиями рейсов из-за плохой погоды. Таким образом, запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись и в аэропорту скопилось около полутора тысяч единиц багажа.

— Данная ситуация привела к скоплению порядка полутора тысяч единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы аэропорта.

При этом он отметил, что багажная лента в терминале D не работала в течение почти получаса.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в Шереметьево снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня около девяти тысяч единиц багажа не отправили по назначению. Однако пресс-служба аэропорта не подтвердила информацию по этому количеству багажа.