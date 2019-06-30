В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции против возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы. Об этом заявил маршал польского сената Станислав Карчевский, сообщает Polskie Radio.
Маршал Сената Польши встретился с представителями стран, приглашённых в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии.
— Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее, — сказал Карчевский.
Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.
Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.
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