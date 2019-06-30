Спасатели опубликовали видео спуска тела погибшего на Эльбрусе ирландца

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По состоянию на 18.20 30.06.2019 года поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели обнаружили туристов на высоте 5200м. В 17 часов 50 минут при осуществлении спуска туристов на высоте 3500 метров один турист из Ирландии скончался предположительно от сердечной недостаточности. Спасатели спустили тело альпиниста на базу Терскол и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На поиски привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 7 человек и 2 единиц техники. #МЧСКБР #мчсроссии #эвпсо #спасатели
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике опубликовало кадры спуска тела погибшего ирландца. Видео опубликовали в "Инстаграме" на странице регионального ведомства.
Как уточнили спасатели, в поисках потерявшейся группы туристов из России и Ирландии было задействовано семь человек и две единицы техники.
Ранее Лайф сообщал, что спасатели нашли альпинистов из России и Ирландии, которые сбились с маршрута на Эльбрусе из-за плохой видимости. Во время спуска один из них умер. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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