Спасатели опубликовали видео спуска тела погибшего на Эльбрусе ирландца

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике опубликовало кадры спуска тела погибшего ирландца. Видео опубликовали в "Инстаграме" на странице регионального ведомства.

Как уточнили спасатели, в поисках потерявшейся группы туристов из России и Ирландии было задействовано семь человек и две единицы техники.

Ранее Лайф сообщал, что спасатели нашли альпинистов из России и Ирландии, которые сбились с маршрута на Эльбрусе из-за плохой видимости. Во время спуска один из них умер. Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.