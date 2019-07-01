Исследование: Москвичи используют дома до 38 интернет-устройств

Компания МГТС проанализировала поведение пользователей домашнего Интернета в Москве. В частности, провайдер выделил повадки абонентов, которые провели интернет со скоростью 1 Гбит/с.

Выяснилось, например, что пользователи гигабитного интернета больше интересуются техническими новинками. У них дома в среднем восемь-девять интернет-девайсов — на два-три больше, чем у остальных клиентов. Максимальное число девайсов, зарегистрированных в сети МГТС в одной квартире, — 38. У самой большой категории пользователей меньше пяти устройств. Причём это справедливо как для тех, у кого гигабитный интернет, так и для остальных.

Клиенты гигабитных тарифов стремятся также управлять домашним пространством, подключая к Интернету как можно больше устройств и бытовой техники. Умных гаджетов у таких клиентов уже столько же, сколько и смартфонов, и в два раза больше, чем у остальных интернет-пользователей. У юзеров с интернетом со скоростью 1 Гбит/с в пять раз больше, чем у обычных пользователей, смарт-техники — вроде холодильников, роботов-пылесосов и датчиков умного дома.

Средняя скорость широкополосного доступа в Интернет у пользователей гигабитного тарифа составляет 710 Мбит/с. Тогда как у других — 180 Мбит/с. Скорости в 1 Гбит/с нет в статистике по той причине, что далеко не все устройства пользователей гигабитного интернета поддерживают её. Максимальная скорость, которую зарегистрировали аналитики МГТС, составляет 964 Мбит/с.