Путин посетил церемонию закрытия Европейских игр в Минске

Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, котороая проходит на центральном стадионе "Динамо".

На церемонии также присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава МОК Томас Бах и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Отметим, что знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске является стрелок Сергей Каменский, который завоевал на этих играх три медали — две золотые и одну серебряную.

Напомним, что сегодня российский лидер находится в Минске, где уже провёл неформальную встречу с Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. Российский лидер посетил также соревнования по боксу, где на его глазах победу одержал россиянин Муслим Гаджимагомедов. Позже Путин встретился с российскими спортсменами.