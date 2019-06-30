Путин посетил церемонию закрытия Европейских игр в Минске

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Фото © LIFE / Андрей Тишин

Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, котороая проходит на центральном стадионе "Динамо".

<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

На церемонии также присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, глава МОК Томас Бах и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Отметим, что знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске является стрелок Сергей Каменский, который завоевал на этих играх три медали — две золотые и одну серебряную.

<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Напомним, что сегодня российский лидер находится в Минске, где уже провёл неформальную встречу с Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. Российский лидер посетил также соревнования по боксу, где на его глазах победу одержал россиянин Муслим Гаджимагомедов. Позже Путин встретился с российскими спортсменами.

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