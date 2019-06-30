В Москве неизвестные избили режиссёра Агнию Галданову

Врачи зафиксировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы.

Неизвестные избили режиссёра Агнию Галданову недалеко от сада Эрмитаж. Об этом потерпевшая рассказала в Facebook.

По словам девушки, инцидент произошёл, когда она возвращалась домой с вечеринки, которая проходила в саду Эрмитаж. Пока девушка разговаривала с подругой по телефону, к ней подошли неизвестные и предложили интим. В ответ на возмущённый отказ, они несколько раз ударили Галданову.

— Мне прилетело кулаком в лицо. А потом ещё раз — в голову, отчего я упала на землю. Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить, — вспоминает потерпевшая.

Как уточняется, всё происходившее слышала по телефону подруга Галдановой. Именно она и приехала, чтобы помочь Агнии. Режиссёр рассказала, что позже врачи зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей головы.

По данным радиостанции "Говорит Москва", представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова заявила, что дело о нападении на Галданову будет передано в ведомство.