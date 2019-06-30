На экстренном саммите ЕС начали обсуждение кандидатов на руководящие посты

Участники союза должны выбрать председателя Еврокомиссии, главу Евросовета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности главы Центробанка, а также председателя Европарламента.

Экстренный саммит ЕС, на котором обсудят кандидатуры на ключевые посты организации, начался в Брюсселе с задержкой в два с половиной часа.

По предварительным данным, собравшиеся лидеры 28 государств сильно расходятся во мнениях относительно претендентов на должность главы Еврокомиссии.

— Саммит обещает быть сложным и долгим, так как на данный момент нет никакого консенсуса, а есть большие расхождения по кандидатуре на пост главы ЕК, — заявил журналистам европейский источник в кулуарах саммита.

Как уточняется, участники союза должны определить, кто станет преемником председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни.

Известно, что все вышеперечисленные, кроме Таяни, будут освобождены от занимаемых должностей с 31 октября. Полномочия главы Европарламента истекут с первой сессии Европарламента нового созыва, запланированной на 2–4 июля.

На предыдущем саммите главы стран и правительств Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии.

СМИ сообщали, что на саммите G20 в Осаке решили, что Манфред Вебер не возглавит ЕК. По имеющимся данным, на данный пост рассматриваются кандидатуры социалиста Франса Тиммерманса, переговорщика по Брекситу Мишеля Барнье, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, а также премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.