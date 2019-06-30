СМИ: Спецпосланник ООН по Йемену прибудет в Москву 1 июля

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Фото ©Flickr/sanjitbakshi

Специальный представитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс прибудет в Москву в понедельник, 1 июля. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

— В понедельник господин Гриффитс будет в Москве для консультаций в министерстве (иностранных дел. — Прим. Лайфа), — заявил собеседник агентства.

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами (шиитское движение "Ансар алла") и правительством продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015-го выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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