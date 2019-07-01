Власти Иркутской области не выявили завышения цен на хлеб при наводнении

Согласно данным администрации, организованы поставки двух пекарен, покрывающих потребность населения в данном продукте.

Служба потребительского рынка Иркутской области, где произошло наводнение, и правоохранительные органы региона не выявили факта завышения цен на такой продукт первой необходимости, как хлеб. Об этом сообщила пресс-служба области.

— Более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах. Фактов завышения цен не выявлено, — говорится в сообщении.

Продовольственная служба продолжает мониторинг потребительского рынка товаров первой необходимости.

— В Тулун из Иркутска доставлено 38 тысяч литров питьевой воды, а также семь с половиной тысяч литров — из Братска. По данным администрации, в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения города в полном объёме. Запасов муки — на семь дней работы, хлеб местных пекарен продают населению по 24 рубля за булку, — отмечает пресс-служба региона.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от наводнения, масштаб которого Лайф снял с коптера. По данным МЧС, стихия унесла жизни пяти человек. Для решения продовольственной проблемы в Иркутскую область перебросили автономный хлебозавод.