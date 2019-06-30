Спасатели на руках выносили людей из затопленных в Иркутской области домов

В одной из деревень именно таким образом сотрудникам МЧС удалось спасти сразу несколько семей.

В Иркутской области спасатели на руках выносили пострадавшие от паводка семьи из их домов. Об этом ТАСС рассказали в оперативном штабе.

— Не все жители соглашались на эвакуацию, многие оставались в домах, но, когда вода поднялась на два метра, многим понадобилась помощь спасателей. Людей эвакуировали с крыш. Спасатели на руках выносили их и уже на лодках доставляли на сушу, — рассказал собеседник агентства.

В одной из деревень именно таким образом сотрудникам МЧС удалось спасти сразу несколько семей.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления.