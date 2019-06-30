В Минске завершились II Европейские игры. Об этом на церемонии закрытия объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе выступления на церемонии закрытия белорусский лидер подчеркнул, что игры стали большим праздником не только для европейцев, но в первую очередь для жителей Белоруссии.

— Было всё: радость, счастье и разочарование — таков его величество спорт. Это был праздник единения, сплотивший жителей Европы в одну большую семью, — заявил Лукашенко.

Глава Союзного государства отметил, что, будучи сплочёнными, представители разных стран могут "горы свернуть".

Белорусский президент также поблагодарил всех организаторов и участников игр, а также обратился к гостям спортивного праздника.

— Вы посетили страну красивую, живущую без войн, потрясений и конфликтов. Если хотите услышать тишину — приезжайте, — заявил Лукашенко.

После этого официально закрытыми игры объявил глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

— Объявляю Европейские игры закрытыми, — заявил Кочиянчич.

Напомним, в Минске сегодня завершились II Европейские игры. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная России, завоевавшая 109 медалей различного достоинства, из которых 44 — золотые, 23 — серебряные и 42 — бронзовые.