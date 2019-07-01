В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины

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Фото © Twitter / Polk County Sheriff

По предварительным данным, мужчина утонул. Ни друзья, ни родственники не видели погибшего после 23 июня. Точная причина гибели устанавливается.

Части тела жителя штата Флорида обнаружили в желудке аллигатора, плававшего в канале рядом с населённым пунктом Форт-Мид, расположенным неподалёку от города Тампа. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Полк.

Как уточняется, аллигатора, поедающего человеческие останки, обнаружил местный житель.

По данным CBS News, жертвой хищника оказался житель города Уошула, 45-летний Майкл Форд. Поймать и провести вскрытие тела хищника помогли сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды.

В животе аллигатора обнаружили руку и ногу Форда, — отметили в пресс-службе шерифа округа.

По предварительным данным, мужчина утонул. Ни друзья, ни родственники не видели погибшего после 23 июня. Точная причина гибели мужчины устанавливается.

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