В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины

Части тела жителя штата Флорида обнаружили в желудке аллигатора, плававшего в канале рядом с населённым пунктом Форт-Мид, расположенным неподалёку от города Тампа. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Полк.
Как уточняется, аллигатора, поедающего человеческие останки, обнаружил местный житель.
По данным CBS News, жертвой хищника оказался житель города Уошула, 45-летний Майкл Форд. Поймать и провести вскрытие тела хищника помогли сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды.
— В животе аллигатора обнаружили руку и ногу Форда, — отметили в пресс-службе шерифа округа.
По предварительным данным, мужчина утонул. Ни друзья, ни родственники не видели погибшего после 23 июня. Точная причина гибели мужчины устанавливается.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram