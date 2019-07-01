Порошенко заявил, что Украину "пытаются отбросить на обочину мировой политики"

Политика возмутил тот факт, что никто из мировых лидеров не контактировал с ним по поводу возможных переговоров с Россией.

Последний саммит G20 и переговоры лидеров ряда мировых стран с президентом России Владимиром Путиным показывают, что Украину пытаются оставить "на обочине мировой политики". Такое заявление в эфире телеканала "Украина" сделал бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.

В ходе эфира он вспомнил прошлогодний саммит, проходивший на фоне событий в Керченском проливе. Тогда Порошенко проводил беседы с Ангелой Меркель, Майком Помпео и другими мировыми политиками. Все они касались судьбы Украины.

Однако в этом году политика возмутил тот факт, что никто из мировых лидеров не контактировал с ним по поводу возможных переговоров с Россией.

— Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить ещё раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы, — отметил бывший украинский лидер.

Ранее Петра Порошенко возмутило, что никто не уведомил Киев о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.