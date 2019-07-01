В России утвердили документ об оказании паллиативной помощи

Сообщается, что новый порядок включает в себя нормативное обоснование взаимодействия медицинских организаций с другими учреждениями.

Минздрав и Минтруд создали и утвердили Положение об оказании паллиативной медицинской помощи, включающее в себя порядок взаимодействия организаций, работающих в сфере охраны здоровья. Пресс-релиз проекта находится в распоряжении "Известий".

Документ сформировался в результате принятия поправок в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи". В первую очередь проект призван расширить понятие "паллиативная помощь" до включения в него социального обеспечения семьи пациента.

— Этот документ — основа в понимания того, как должна быть организована социальная поддержка пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи. С выходом положения все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне, — говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что инициатива позволит получить государственную гарантию на обеспечение ряда услуг и ускорения процесса получения социальной помощи. Так, например, нуждающийся в паллиативной помощи пациент может в ускоренном режиме оформить инвалидность.

Одно из нововведений закона — возможность получения бесплатных медицинских изделий для использования на дому.

Кроме вышеперечисленного положение подразумевает введение нового понятия для паллиатива пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, как отдельного вида медицинского учреждения.

Отмечается значимая деталь документа, а именно — "нормативное обоснование взаимодействия медицинских учреждений" с другими организациями, что выражает саму суть паллиативной помощи в плане комплексного и междисциплинарного подхода в её оказании.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об обеспечении паллиативных пациентов качественными и доступными обезболивающими.