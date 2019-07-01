ДНР ждёт от Киева восстановления паритета на участках разведения сил

Власти Незалежной также призвали к реализации Минских соглашений и согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова призвала Киев обеспечить восстановление паритета на участках разведения сил.

При этом она положительно оценила состоявшееся разведение сил в районе Станицы Луганской и отметила вклад участников переговорного процесса, оказавших поддержку в убеждении Киева "выполнить то, что должен был, но саботировал на протяжении трёх лет".

Никонорова подчеркнула, что в рамках соглашения о разведении сил и средств власти Незалежной должны восстановить паритет на двух других участках в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

По её словам, на этой территории вооружённые формирования Украины вернули свои силы и средства, сорвав раннее разведение.

Положительно отметив первые за долгое время шаги по выполнению договорённостей в сфере безопасности, она призвала Киев сопровождать данный процесс "подвижками в политическом треке".

— Призываем украинскую сторону начать параллельно работать по всем направлениям реализации Минских соглашений и, в частности, безотлагательно приступить к согласованию введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера, — цитирует выдержку из заявления главы МИД РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что ЛНР и ВСУ начали синхронный отход от линии соприкосновения у Станицы Луганской.