В Пхеньяне назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа в буферной зоне

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в демилитаризованной зоне на границе Северной Кореи и Южной стала "исторической", отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— Ким Чен Ын провёл историческую встречу с Дональдом Трампом <...> Спустя 66 лет после заключения соглашения о перемирии в 1953 году высшие руководители двух стран встретились в [приграничном пункте. — Прим. Лайфа] Пханмунджом, который является символом разделения, и обменялись историческим рукопожатием, — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.