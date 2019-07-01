Экс-мэр Риги Нил Ушаков подтвердил свой статус подозреваемого в деле о коррупции

Политик рассказал, что обвинения касались обнаружения у него в кабинете самодельного записывающего устройства.

Экс-мэр Риги и лидер русофильной социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков, избранный в Европарламент, подтвердил получение статуса подозреваемого в деле коррупционной направленности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Знаете за что? За то, что в моём кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идёт о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон, — прокомментировал он получение в последний рабочий день статуса подозреваемого от латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Согласно словам Ушакова, факт обнаружения этого устройства вызвал у него немалое удивления, однако более всего его изумил новый статус, данный "в крайней спешке", что отражает "отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу".

— Конечно же всё происходящее вообще не похоже на политический заказ, — иронично заметил политик, поблагодарив рижан за поддержку.

Как ранее писал Лайф, министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги в связи с подозрением в растрате более восемнадцати миллионов евро бюджетных средств. Лидер партии "Согласие", поддерживающей русскоязычное население Латвии, назвал противоправным своё отстранение.