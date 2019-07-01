Эрдоган заявил, что системы С-400 прибудут в Турцию в течение десяти дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ракетные комплексы С-400 прибудут в республику в ближайшие десять дней. Об этом сообщает телеканал NTV.

Кроме того, он подчеркнул, что США не будут вводить за это санкции в отношении Турции. Данную тему он поднимал в ходе разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее представители Турции не единожды подтверждали намерения совершить покупку российских C-400, несмотря на постоянные угрозы санкциями со стороны США, а также обещания американцев исключить турецкие предприятия из программы создания истребителей F-35.