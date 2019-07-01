В Московской области подросток скончался после пары бокалов шампанского

По данным журналистов, погибший профессионально занимался большим теннисом и недавно получил звание кандидата в мастера спорта.

Тело 17-летнего подростка обнаружили на территории частного загородного дома в Наро-Фоминском городском округе 28 июня, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Как уточняется, тело обнаружил риелтор, приехавший принимать дом после вечеринки. Видимых следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

— По предварительным данным эксперта, причина смерти — отравление неизвестным веществом. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — отметили в заявлении ведомства.

Как сообщает издание МК, погибший занимался большим теннисом и недавно получил звание кандидата в мастера спорта. В загородный дом, по данным журналистов, его пригласили товарищи по клубу.

По их словам, подросток выпил пару бокалов шампанского и лёг спать на первом этаже, сославшись на плохое самочувствие. При этом друзья погибшего отрицают употребление запрещённых веществ и сомневаются, что у спортсмена могли быть проблемы со здоровьем. Близкие отрицают наличие вредных привычек.