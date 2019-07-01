В Московской области подросток скончался после пары бокалов шампанского

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Фото © Агентство городских новостей Москва

По данным журналистов, погибший профессионально занимался большим теннисом и недавно получил звание кандидата в мастера спорта.

Тело 17-летнего подростка обнаружили на территории частного загородного дома в Наро-Фоминском городском округе 28 июня, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Как уточняется, тело обнаружил риелтор, приехавший принимать дом после вечеринки. Видимых следов насильственной смерти специалисты не обнаружили.

По предварительным данным эксперта, причина смерти — отравление неизвестным веществом. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, — отметили в заявлении ведомства.

Как сообщает издание МК, погибший занимался большим теннисом и недавно получил звание кандидата в мастера спорта. В загородный дом, по данным журналистов, его пригласили товарищи по клубу.

По их словам, подросток выпил пару бокалов шампанского и лёг спать на первом этаже, сославшись на плохое самочувствие. При этом друзья погибшего отрицают употребление запрещённых веществ и сомневаются, что у спортсмена могли быть проблемы со здоровьем. Близкие отрицают наличие вредных привычек.

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