Медведев заявил о необходимости обновления "Единой России"

Политик напомнил, что 8 сентября состоится голосование в рамках более чем пяти избирательных кампаний.

"Единая Россия" испытывает дефицит доверия россиян и должна быть обновлена, считает председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в статье, опубликованной в газете "Известия".

При этом он отметил успехи, которых партия добилась за 18 лет существования.

— В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определённый дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года, — отметил Медведев.

По его мнению, проблема доверия связана с тем, что представители ЕР плохо и скучно информируют население о своих действиях и редко дают россиянам возможность озвучить своё мнение.

В связи с этим партия вынуждена работать над обновлением.

Медведев также напомнил, что 8 сентября состоится голосование в рамках более чем пяти избирательных кампаний и представители ЕР должны убедить избирателей в том, что знакомы с текущей ситуацией в населённых пунктах страны и знают, как изменить её к лучшему.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие около 1,5 миллиона человек.