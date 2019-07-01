Сегодня стартует онлайн-трансляция жизни больших панд из Московского зоопарка

Зрители смогут наблюдать за животными круглосуточно, рассматривая и процесс кормления, и игры с бамбуковыми медведями.

Онлайн-трансляция Московского зоопарка из вольера больших панд начнётся 1 июля. Об этом сообщается на сайте Московского зоопарка.

— Всего в павильоне "Фауна Китая" установлено восемь камер. Таким образом, за жизнью Диндин и Жуи можно будет наблюдать с разных ракурсов. Сейчас ведётся активная подготовка к началу трансляций, всё оборудование тщательно проверяется. Старт трансляций запланирован на 1 июля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры будут работать круглосуточно, поэтому зрители смогут посмотреть как процесс кормления панд, так и игры животных.

Напомним, что китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. Животные благополучно устроились в своём павильоне. Ранее в зоопарке выпустили анонс о подготовке к трансляции.