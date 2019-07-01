Россия выполнит наблюдательный полёт над Германией

Кроме того, военные запланировали посещение военного объекта в Чехии для его оценки.

Российская сторона проведёт наблюдательный полёт над территорией Германии в срок с 1 по 5 июля на самолёте Ан-30Б. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Отмечается, что полёт пройдёт в рамках реализации договора об открытом небе. Его максимальная дальность составит 1300 километров, а выполняться он будет с аэродрома Кёльн-Бонн.

Проконтролируют выполнение полёта по специальному маршруту немецкие специалисты, которые будут находиться на борту самолёта. Кроме того, военные запланировали посещение военного объекта в Чехии для его оценки. Состояться оно должно 2 июля.