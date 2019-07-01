Депутат Рады заявил, что Украина не хочет заниматься обменом пленных

Парламентарий отметил, что лично президент Незалежной Владимир Зеленский не желает вести диалог на эту тему.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Киев не хочет решать и заниматься вопросом обмена пленных.

— Мы не можем заниматься обменом пленных, этим занимается государство. Государство не хочет заниматься обменом, — заявил Рабинович.

Парламентарий отметил, что лично президент Незалежной Владимир Зеленский не желает вести диалог на эту тему, а потому Украина продолжает оставаться на "задворках истории".

— Я считал, что с Зеленским мы вернёмся в лигу нормальных государств. Происходит то же самое: Макрон ему не нравится, Меркель ему не нравится — они слишком пророссийские, — добавил Рабинович.

Как ранее сообщал Лайф, ДНР и ЛНР добровольно освободили четырёх украинских военнопленных. Передача украинцев состоялась в аэропорту Минска, однако данная процедура вызвала неоднозначную реакцию президента страны Владимира Зеленского.