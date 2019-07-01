Владимира Соловьёва позабавил отказ Нино Катамадзе от выступлений в России

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе прекратить выступления в России. Об этом он написал в "Твиттере".
— Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы её поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? — задался вопросом телеведущий.
Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России…https://t.co/pIvFYqQxrQ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 30, 2019
Ранее певица Нино Катамадзе поддержала протестующих, отказавшись от выступлений в России.
Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста в связи с появлением в парламенте российской делегации. Несколько позже глава грузинского государства обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.
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