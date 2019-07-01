Россия ввела ограничения на госзакупки отдельных видов импортных вин

Как уточняется, ограничения также коснутся игристых, ликёрных и фруктовых вин, в том числе вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения.

С начала июля 2019 года Россия вводит запрет на госзакупки отдельных видов иностранных вин для муниципальных и государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с постановлением правительства, помимо импортного вина ограничения затронут игристое, ликёрное и фруктовое вино, в том числе вина с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения.

Как уточняется, запрет не распространяется на вина, распространяемые на рынке. По мнению экспертов, данная мера позволит повысить качество отечественной продукции.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что действия государства дают понять, что оно поддерживает бизнес и готово поддерживать российскую винодельческую продукцию.

— Главное, что государственные органы, которые осуществляют закупки иностранных вин для собственных нужд, поймут, что в России достаточно хорошего вина, с помощью которого можно презентовать себя на мероприятиях, ради которых они и проводят эти закупки, — цитирует эксперта РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что кабмин запретил госзакупки импортных вин ради развития национальной экономики и поддержки отечественных производителей.