Соратник Тимошенко объяснил, почему её не было на гей-параде в Киеве

Депутат Верховной рады и глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко не присутствовала на гей-параде в Киеве, поскольку это "не входит в её рамки". Об этом сообщил её соратник, нардеп Григорий Немыря, в интервью каналу UkrLife.

— Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш. Очевидно, что политика недискриминации — это политика, которая должна ко всем применяться, — ответил депутат на вопрос об отношении Тимошенко к вопросу равенства.

Напомним, что "Марш равенства" прошёл в Киеве 23 июня. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие. Полиция задержала девять агрессивных граждан, планировавших использовать оружие для провокаций.