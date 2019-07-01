Власти Ливии объявили всеобщую мобилизацию из-за турецких угроз

Парламент Ливии объявил в стране всеобщую мобилизацию после угроз Турции из-за задержания граждан страны на территории Ливии. С соответствующим заявлением выступил спикер признанной международным сообществом палаты представителей Агила Салех Иса.

Отмечается, что ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Анкару в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи, после чего пригрозила ей атаками на территорию.

После этого в Ливии были задержаны турецкие граждане. В ответ на это Анкара назвала данные задержания "актом бандитизма и пиратства" и пригрозила нанести удар по позициям армии Хафтара.