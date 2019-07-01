Авиакомпания "Ангара" зафиксировала цену на рейс Иркутск — Братск из-за паводка в регионе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Отмечается, что стоимость билета в одну сторону составит 3525 рублей. Кроме того, перевозчик продолжает принимать участие в спасательной операции в регионе.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления.