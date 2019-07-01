В Краснодарском крае спасли енотов, маму которых сбила машина

В Краснодарском крае неравнодушные люди спасли нескольких енотиков, которые остались одни после того, как машина сбила их маму. Об этом написала в "Инстаграме" девушка, увидевшая, как животные выбегают на трассу.

— Сейчас несколько групп ребят искали малышей. Пятерых удалось уже снять с дерева, остальных ищут. Они по-прежнему напуганы и находятся недалеко от сбитой мамы, — рассказала девушка.

Животные в страхе забрались на деревья, откуда их пришлось стряхивать и ловить снизу.

В данный момент девушка сообщила о спасении пятерых детёнышей, которых уже разобрали по домам, однако, замечает она, судьба ещё двоих остаётся неизвестной.