В Краснодарском крае спасли енотов, маму которых сбила машина

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Фото © VK / Типичный Краснодар

В Краснодарском крае неравнодушные люди спасли нескольких енотиков, которые остались одни после того, как машина сбила их маму. Об этом написала в "Инстаграме" девушка, увидевшая, как животные выбегают на трассу.

Сейчас несколько групп ребят искали малышей. Пятерых удалось уже снять с дерева, остальных ищут. Они по-прежнему напуганы и находятся недалеко от сбитой мамы, — рассказала девушка.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/albina_tazabekova/" target="_blank">albina_tazabekova</a></p>

Животные в страхе забрались на деревья, откуда их пришлось стряхивать и ловить снизу.

В данный момент девушка сообщила о спасении пятерых детёнышей, которых уже разобрали по домам, однако, замечает она, судьба ещё двоих остаётся неизвестной.

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