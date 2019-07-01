Полицейские Приморья задержали подозреваемых в угоне десяти автомобилей

Один из преступников рассказал правоохранителям о попытках украсть ещё три машины.

В Приморье полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в серии автомобильных краж на территории Уссурийского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Изначально 21-летний житель села Степное в период с июля по декабрь прошлого года искал во дворах автомобили, в которых не была установлена сигнализация. После этого он выбивал у них боковое стекло и отгонял в заранее арендованный бокс. Вскоре он взял в подельники своего друга, вместе с которым они осуществили кражу автомобиля Toyota Land Crusirer 200. Любопытно, что все автомобили позже они возвращали за выкуп.

Отмечается, что задержанные дали признательные показания, а полиция установила их причастность к десяти эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб от их деятельности составил четыре миллиона рублей. Сейчас молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.