Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ, сдаваемые в колониях

Отмечается, что в 2019 году порядка восьми тысяч заключённых сдавали ГИА-11 в форме ГВЭ.

Базовый курс математики, русский язык и обществознание стали наиболее популярными предметами для сдачи ЕГЭ учащимися в колониях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рособрнадзор.

По сведениям ведомства, обучающиеся в колониях сдают Государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В 2019 году около восьми тысяч заключённых сдавали ГИА-11 в форме ГВЭ.

Согласно статистическим данным, 176 человек выбрали для сдачи ЕГЭ русский язык, математику — 171 учащийся, обществознание — 42 заключённых, историю — 19, профильную математику — 24.

— Для обучающихся в колонии используются экзаменационные материалы, доставляемые в пункты приёма экзаменов (ППЭ) на бумажных носителях. В то же время при наличии технических, организационно-технологических возможностей в таких ППЭ ЕГЭ может проводиться с использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, — поясняют в Рособрнадзоре.

Отмечается, что также должна быть соблюдена организация рабочего места с учётом подключения видеонаблюдения в режиме офлайн.

Власти регионов РФ при содействии администраций образовательных учреждений организуют в колониях специальные условия содержания, включая обеспечение общественной безопасности во время экзаменов.