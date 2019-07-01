Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров

Уровень воды в реке Ие, которая подтопила город Тулун Иркутской области, опустился ниже отметки 11 метров (при критической отметке семь метров), сообщает сайт городской администрации.
По последним данным, вода находится на отметке 1091 сантиметр. Добавим, что уровень воды продолжает снижаться.
Напомним, Иркутская область продолжает терпеть бедствия от паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению.
Ранее жители Тулуна рассказали Лайфу, как они переживают стихийное бедствие.
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