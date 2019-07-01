Медведев планирует избавиться от чванства и хамства в "Единой России"

Председатель партии рассказал о том, что в организации есть как заслуживающие доверия политики, так и лицемеры.

Внедрение инструментов внутреннего и внешнего контроля должно избавить "Единую Россию" от чванства и хамства. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной "Известиями".

Он рассказал, что в партии достаточно профессиональных политиков, которые вызывают у него уважение своим трудолюбием и внимательностью к людям, однако по большей части разговоры касаются других членов ЕР.

— Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам, — заявил премьер-министр.

Медведев отметил, что у партии есть собственный внутренний контроль, позволяющий выбраковывать кандидатов, которые не подходят для выполнения той или иной работы. Так произошло на стадии предварительного голосования в Сахалине и Новгородской области, подчёркивает он, поскольку тогда кандидаты "своими действиями дискредитировали партию".

Также нельзя забывать и о внешнем контроле, который осуществляют журналисты, гражданские активисты и блогеры, сообщает председатель партии.

— Ещё одно предложение. Оно касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодёжью и НКО и некоторые другие, — проясняет политик вопрос контроля механизмов партии.

Медведев рассказал о том, что обновление работы руководящих органов планируется обсудить в рамках конференции на совместном заседании советов партии.