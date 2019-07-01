Центр "Океан" готов принять детей из подтопленных районов Приангарья

Руководство отметило, что всегда готово протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком заявил о готовности принять детей из подтопленных районов Иркутской области. Об этом сообщил директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский.

При этом он пообещал, что персонал и вожатые окружат ребят заботой и вниманием.

— В зоне бедствия на данный момент находятся десятки населённых пунктов, затоплены почти четыре тысячи домов, среди пострадавших — сотни детей. Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан", — отметил Базилевский.

Ранее губернатор Тульской области сообщил, что регион готов принять на лето 100 детей из Приангарья.

Напомним, Иркутская область продолжает терпеть бедствия из-за паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению.