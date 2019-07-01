В Иркутскую область прибыли военные медики для помощи пострадавшим от паводка

Медицинский персонал Центрального военного округа прибыл в Иркутскую область для оказания помощи пострадавшим от паводка. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
— Три врачебно-сестринские бригады федерального государственного казённого учреждения Минобороны РФ "425-й военный госпиталь" направлены в Нижнеудинск, соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, — говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости в район бедствия готовы направиться бригады с запасом медицинского имущества.
Напомним, Иркутская область продолжает терпеть бедствия от паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению.
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