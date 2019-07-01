В Индонезии арестовали лидера крупнейшей в Азии группировки террористов

Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря крупнейшей в Азии террористической группировки "Джемаа исламия", который был в розыске в течение 16 лет. Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что его арестовали в его доме в городе Бекаси. Там же полиция обнаружила холодное оружие, литературу, а также аудио- и видеозаписи.

Правоохранители заявляют о его причастности к ряду террористических атак, в том числе и на острове Бали в 2002 году, когда в результате серии взрывов погибло 202 человека.