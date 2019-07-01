Абэ заявил о поддержке Японией диалога между США и КНДР

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото © Twitter / The White House‏

Премьер-министр Японии Синздо Абэ в беседе с журналистами заявил, что Токио полностью поддерживает налаживание диалога между США и КНДР.

Япония поддерживает американо-северокорейский процесс переговоров. Мы надеемся, что нынешняя встреча приведёт к позитивным сдвигам и достижению конкретных результатов, — заявил Абэ.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.

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