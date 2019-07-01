Абэ заявил о поддержке Японией диалога между США и КНДР

Премьер-министр Японии Синздо Абэ в беседе с журналистами заявил, что Токио полностью поддерживает налаживание диалога между США и КНДР.
— Япония поддерживает американо-северокорейский процесс переговоров. Мы надеемся, что нынешняя встреча приведёт к позитивным сдвигам и достижению конкретных результатов, — заявил Абэ.
Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей. В ходе диалога американский лидер пригласил своего коллегу посетить Белый дом.
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