Минтранс предложил проект, регулирующий работу сервисов по поиску попутчиков

Новая редакция закона предполагает более строгие требования к водителю и ограничения по поездкам в сутки.

Минтранс представил проект нового закона, а также поправок к действующим нормам, регулирующим онлайн-агрегаторы для совместных поездок на автомобилях. Соответствующий документ, направленный ведомством на рассмотрение рабочей группы, занимающейся данным вопросом, оказался в распоряжении "Коммерсанта".

Проект Минтранса предполагает наличие водительских прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. Также водителям будет разрешено совершать не больше двух поездок через сервис-агрегатор. Водитель не сможет в течение одной поездки перевозить более пяти попутчиков.

Сообщается, что в случае нарушения некоммерческой составляющей рейса аккаунт перевозчика будет заблокирован. Расчёт может производиться только в формате безналичной оплаты и только в онлайн-сервисе. Предельная сумма будет определена правительством после подсчёта всех расходных статей. Предполагается, что законопроект вступит в силу через год после подписания.

— Закон должен определить прозрачные и удобные правила для добросовестных пользователей и предотвратить применение этой модели недобросовестными водителями, а особенно замаскированными под видом водителей автобусными перевозчиками, — поясняет президент ассоциации ЕТС "Автобусные линии страны" Борис Лоран.

Эксперт отмечает, что новый законопроект "не должен убивать модель карпулинга", иначе ряд населённых пунктов лишится какого-либо сообщения.

Отмечается, что рассмотрение проекта будет проходить вплоть до 25 июля.