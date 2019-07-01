Почти 3,3 тысячи домов в Приангарье остаются подтопленными

Также, по словам спасателей, при паводке повреждения получили 13 автомобильных мостов, семь участков дорог местного значения остаются подтопленными.

Почти 3,3 тысячи домов с более чем девятью тысячами жителей остаются подтопленными в Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

— По состоянию на 1 июля в 55 населённых пунктах шести муниципальных районов остаются подтопленными 3 тысячи 296 домов, в которых проживает 9 тысяч 809 человек (в том числе 2 тысячи 681 ребёнок), 18 социально значимых объектов, 3 тысячи 525 приусадебных участков, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Также, по словам спасателей, при паводке повреждения получили 13 автомобильных мостов, семь участков дорог местного значения остаются подтопленными. В связи с этим четыре населённых пункта остаются оторванными от остального мира.

Ранее Лайф сообщал, что всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком заявил о готовности принять детей из подтопленных районов Приангарья. Губернатор Тульской области сообщил, что регион готов принять на лето 100 детей.

Напомним, Иркутская область продолжает терпеть бедствия из-за паводков. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению.