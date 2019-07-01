В Хабаровске изъяли партию чёрной икры краснокнижного осетра стоимостью 37 млн

Как уточняется, незаконный улов, превышающий 170 килограммов, был расфасован по 347 пластиковым контейнерам.

Правоохранители обнаружили у жителя Хабаровского края партию чёрной икры чернокнижного осетра, оцениваемую экспертами более чем в 37 миллионов рублей. О находке рассказали в пресс-службе Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Эксперты заявили, что незаконная деятельность нанесла государству ущерб, превышающий сумму, равную 37 миллионам рублей. Улов весом более 170 килограммов был расфасован по 347 пластиковым контейнерам.

— У жителя Хабаровска 1965 года рождения в нежилом помещении обнаружено и изъято 347 пластиковых контейнеров, предположительно с икрой рыбы осетровых видов, общим весом более 170 кг, — цитирует сообщение ТАСС.

По предварительным данным, по факту нарушения проводится проверка.