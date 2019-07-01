Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата"

Новобранец грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков станцевал лезгинку на тренировке команды в честь своего трансфера. Видео опубликовано на YouTube-канале грозненцев.

На кадрах можно видеть, как футболист вышел в круг, где станцевал с одним из представителей тренерского штаба команды. В своём интервью для клубного канала "Ахмата" Глушаков отметил, что пришёл в команду "не просто отбывать номер".

Напомним, что экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков перешёл в "Ахмат" в качестве свободного агента.